Marilyn WOOD

4 avenue de l'est

94 100 Saint-Maur des Fossés

Tél : 06 12 08 64 94

E-mail : ms.bichet@hotmail.fr



Née le 11/02/1972, divorcée, 2 enfants



CHEF DE MARCHE/ CHEF DE PROJET, Bilingue





Expérience professionnelle



Depuis Septembre 2007 CELIO

Chef de Marché

Chiffre d’affaires dégagé : 60 Millions d’euros



Responsable des collections au travers du :

Style : Elaboration de la collection. Mise à plat des collections pour déterminer le bon positionnement stratégique futur.

Gestion : Gestion du budget/ Analyse des résultats.

Sourcing : Pilotage de la politique Sourcing, choix des fabricants et des sites de fabrication (Asie, zone proche…), négociation et validation des prix d'achat. (+ 4 points de marge en 1an).

Merchandising : Elaboration du "merchandising"

Elaboration et mise en œuvre de la politique commerciale et marketing, analyse de marché concurrence



Management d'une équipe de 6 personnes.



Porte parole terrain/ achats sur l’ensemble des collections CELIO (veste, pantalon, maille,…).



CHEF DE PROJET « NOËL » : Pilotage, construction et coordination de l’offre NOËL avec les différents services (offre produits, marketing, packaging, communication,…)

Résultats : Développement du secteur avec une augmentation de la PDM, augmentation de la marge (+4 points / budget)





Fév. 02 à janvier 07

Chef de Produit senior textile et accessoires

GALERIES LAFAYETTE

Chiffre d’affaires dégagé : 21 Millions d’euros





Responsable des collections au travers du :

Style : Elaboration de la collection , travail de la structure de collection en fonction des tendances et des résultats de la saison.

Gestion : Suivi du compte d'exploitation, optimisation de la rotation du stock et anticipation des ruptures (+ 0.5 point en un an). Gestion du budget

Sourcing : Choix des fabricants et des sites de fabrication, négociation et validation des prix d'achat, contrôle des suivis de livraison (+ 2.35 points de marge en 1an).

Merchandising : Elaboration du "merchandising" afin de traduire au plus juste sur le terrain l'image que nous souhaitons donner à la marque.

Elaboration et mise en œuvre de la politique commerciale et marketing, analyse de marché, business plan à 3 ans.

Management d'une équipe de 5 personnes

Résultats : repositionnement de la marque , réduction de l'assortiment (40% de variantes en moins) , augmentation du Chiffre d'Affaires de 20%.





Déc. 1997 - fév. 2002

Acheteuse / Chef de produit en Dermocosmétique & Parfumerie Grand Public

Chiffre d’affaires dégagé : 25 Millions d’euros



Négociations auprès des fournisseurs (augmentation de la marge nette en 1 an = + 40%).



Gestion des différents secteurs : élaboration des budgets , gestion des coûts, présentation des comptes d'exploitation, analyse de marchés, suivi de la rotation des produits en entrepôts et en magasins .

Mise en œuvre d'une dynamique commerciale : élaboration de plans merchandising et de plans promotionnels avec mise en place d'animations ; rationalisation et uniformisation de l'offre dans tous les magasins.

Encadrement et management d'une équipe de 3 personnes.

Résultats : augmentation du Chiffre d'Affaires de 20% en 3 ans, offre clarifiée et ciblée, réels partenariats avec nos fournisseurs.



Sept.1996 – Déc.1997 SEPHORA

Directrice du magasin Parisien – Rue de Passy

Chiffre d’affaires dégagé : 8 Millions d’euros (Management d’une équipe de 30 personnes)



École Supérieure de Commerce

1990 – 1994 : LINCOLN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, Paris.

Maîtrise " Gestion Finance "

Mémoire de fin d'études : "Le marché de la chirurgie esthétique"

Spécialisation commerce extérieur, mercatique, économie espagnole :

1993 – 1994 : FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE CORDOUE, Espagne.



BACCALAUREAT D, Mathématiques et Sciences de la Nature.

1989 - 1990

Langues: ESPAGNOL : bilingue

ANGLAIS : courant

Loisirs : natation, tennis, permis bateau côtier et fluvial

Maîtrise de



Mes compétences :

Mode

Textile

Management

Cosmétique

Achats

Luxe

Beauté

Communication

Gestion de projet

Marketing