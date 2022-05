Depuis toute petite j'aime gribouiller.

C'est cette passion pour le dessin, la couleur et mon intérêt pour la photo qui m'ont conduite à intégrer une école de Multimédia pour ensuite me tourner vers le métier de graphiste.



Aujourd'hui, dans mon activité, je côtoie aussi bien la retouche photo que la conception de chartes graphiques ou encore le montage vidéo, ainsi que l'animation.



Mon expérience m'a également amenée à la formation d'adultes sur site et par la réalisation de plate-formes d'e-learning.



www.marilyne-ailliot.com



Mes compétences :

Flash as2 et notions as3

PHP / MYSQL notions. Gestion de BDD pour CMS

Html/css

Flash

Graphisme

Infographiste

PAO

Print

Graphiste

Web

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Adobe Edge Animate

Adobe Premiere

Adobe Captivate

camtasia

Formation