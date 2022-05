Marilyne BAAS- DURAND

Spécialiste du Marketing et du développement d'affaires en contexte B to B, manager expérimenté et autonome, je recherche un poste

- de responsable Marketing/ com dans une PME et une équipe à taille humaine

- de chef de projet marketing (digital ou opérationnel),

- de business développement

- intégrant des valeurs Durables portées par la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)



Mobile sur la région de Bordeaux et pour déplacements ponctuels nationaux et internationaux



Mes compétences :

Marketing

Stratégie de marque

Management d'équipe

Gestion de projet

Business developpement

Marketing opérationnel

Stratégie marketing

Branding

Innovation produit

Benchmarking

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement durable

Communication corporate

Communication

Communication online