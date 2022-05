Marilyne BEGON

Aprés un BTS Assistant de direction puis une année qualifiante en RH, (en alternance au sein d'une agence ADECCO), j'ai été embauché sur l'agence Eléctricité. J'ai souhaité quitté mon poste pour connaitre d'autres métiers que l'intérim.

En 2005 j'ai été embauché dans la société LINDE GAS, j'étais en contact avec la clientèle en fin de contrat de location de bouteille de gaz et effectuais des ventes de bouteilles de gaz pour les clients ciblés. Ce métier me plaisai enormement mais pour raison personnelle j'ai souhaité revenir sur ma région d'origine, j'ai donc quitté Lyon .

J'ai accepté par la suite divers contrats en remplacement afin de ne pas rester inactive et souhaite aujourd'hui trouver une stabilité d'emploi dans une entreprise ou je pourrai m'investir sur du long terme .

je recherche un poste avec du relationnel, de la gestion administrative et informatique .

Mes diverses missions m'ont permis d'aquérir une grande polyvalence et de l' autonomie, mais également une grande facilité d'adaptation. Si mon profil vous interresse n'hesitez pas à me le faire savoir...



Mes compétences :

autonome

Discrète

polyvalente