Marilyne CASTAING

Après quelques années d'expérience en tant que consultante qualité, spécialisée dans le secteur informatique pour des grands comptes de l'assurance, j’ai pu au cours de mes différentes expériences élargir mon domaine de compétence et mes connaissances sur les référentiels qualité. Actuellement, je suis responsable qualité pour un réseau d'expertise en assurance.



Mon expérience m’a permis de prendre du recul sur les démarches qualité mises en place. Pour moi, ils existent deux types de démarche : les démarches figées par des référentiels qualité et les démarches qualité adaptées à une entreprise, à ses collaborateurs et à sa culture. Bien entendu, les référentiels qualité ne perdent pas pour autant leurs utilités. Ce sont des boîtes à outils formidables et pertinentes à partir du moment qu’ils n’enferment pas l’entreprise dans un système complexe et rigide, qualifié souvent d' "usine à gaz". De plus, certains référentiels, permettant d’aller jusqu’à la certification, peuvent présenter un réel intérêt pour l’entreprise (avantage commercial, image extérieure, reconnaissance du travail fourni par les équipes, etc.)



Une démarche qualité est un projet d’entreprise. Le rôle du responsable / manager qualité est d’accompagner votre entreprise sur la mise en place d’une démarche qui lui correspond, en apportant ses connaissances sur les référentiels qualité, en formant, sensibilisant et soutenant les équipes, en créant une documentation attractive et pertinente, en valorisant les efforts entrepris auprès des partenaires et des clients. Cette philosophie de mon métier est ma ligne directrice dans mon travail au quotidien.



Mes compétences maîtrisées sur les référentiels qualité sont variées. Elles s’étendent des référentiels de base comme l’ISO 9001 et l’ISO 14001 à des référentiels plus spécifiques comme l’ITIL ou encore les lignes directrices du référentiel COBIT. Je m’intéresse également à l’actualité sur le développement durable (ISO 26000).



Je travaille de façon structurée et de préférence en mode projet. Ma priorité, au démarrage d’une démarche, est de m’assurer de la compréhension du besoin de l’entreprise et de fixer des objectifs pertinents et ambitieux, mais surtout réalistes. J’ai une méthodologie projet me permettant d’apporter la traçabilité nécessaire pour donner à mon management une visibilité permanente sur l’avancement de la démarche.



Au cours de mes expériences, j’ai également développé mes compétences en communication interne en entreprise en développant notamment des Intranets. Ceci m'a permis de développer un contenu complet destiné aux salariés et de maîtriser les aspects techniques et graphiques des outils Google de gestion de contenus (Googles Sites et Googles Docs).



