Marilyne CHALANCON-COLLIN

Je travaille depuis 17 ans dans la prestation de services des métiers de l'accueil ,(evénementiel,marketing,externalisation de l'accueil)



Pendant 7 ans à la promotion de marques du Groupe Altadis(ex SEITA),j'ai géré des équipes d'animation en france sur différents événements:Grands prix automobiles,festival de Cannes,Francofolies,tournées en stations de sports d'hiver ou balnéaires ...



je gère aujourdhui la direction régionale lyon centre est du groupe CITY ONE



Du développement commercial,aux propositions tarifaires,de la négociation des appels d'offre,à l'exploitation (recrutement et suivi opérationnel ),de la facturation à la gestion des paies ,mon poste de Directrice d'agence est aujourdhui très complet .



J'aime faire de mon métier un challenge permanent !



Mes compétences :

Management

Commercial

Gestion de production

Développement commercial

Street marketing

evenementiel

accueil en entreprise

prestataire de services

recrutement

Audit

interim

accueil aeroport et gare

qualite

formation