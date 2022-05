Marilyne CHAMONNE

G2F Conseil est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans le High-Tech et le Tertiaire. Nous intervenons principalement sur des missions de top et middle-management pour une clientèle grands comptes et PME/PMI.



Nous sommes implantés à Antony dans les Hauts De Seine (92). Nous sommes également présents à Lyon et Marseille.



Nos consultants métiers sont issus de milieux aussi variés que le génie logiciel, les systèmes d'informations, l'électronique, le commerce international, la finance / comptabilité, ...



Pour visionner toutes nos offres d'emplois, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internetArray