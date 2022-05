Marilyne DELRIO

Oubliez les contraintes administratives, plus de soucis de dates, d'impératifs ....



Consacrez-vous pleinement à votre entreprise, au développement de votre activité.

Epanouissez-vous dans votre métier, dans la créativité et l'innovation.



Externalisez votre gestion administrative.



Je gère et je traite toute la gestion administrative par le traitement de la facturation, la vérification des contrôles caisses, la saisie des pièces comptables, le pointage et le lettrage des comptes auxiliaires (clients/fournisseurs) et des comptes généraux, les rapprochements bancaires et les déclarations de TVA.



Gardez d'excellentes relations avec vos clients en me confiant la relance client et le recouvrement.



Ma proximité me permet d'être disponible et de m'adapter à votre structure que se soit à distance ou sur place, avec mon matériel informatique ou le votre.



De plus, je réalise un suivi mensuel de votre socièté afin que vous ayez une meilleure visibilité de votre activité.



Je suis en relation avec des cabinets d'Expertise Comptables qui valideront vos Bilans et votre fiscalité.



N'hésitez plus et contactez-moi.

















Mes compétences :

AIX

Comptabilité

Externalisation

Gestion administrative

Recouvrement

Saisie comptable

Tableaux de bord