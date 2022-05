Marilyne DUCUR

Je suis une femme d'affaires très attentionnée j'aime bien la vie j'aime bien que les choses soit dans l'ordre..



Je suis en contact direct avec de hauts dignitaires d'un régime défunt bien connu de par le monde.

Ils sont à la recherche de partenaires sûrs et fiables à qui confier la gestion de patrimoine et pouvant leur servir de couverture dans les domaines d'activités

économiques très porteurs.

Si ma demande épouse votre consentement, une rencontre sera initiée et débouchera sur la prise de grandes décisions .

Merci d'y attacher du prix car il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant . Prenez-en compte ce petit message SVP.

SKYPE : sylva.da2



Cordialement

Da Remi Sylva