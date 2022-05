Marilyne ELO

Après un cursus universitaire de sciences politiques et de communication, passionnée par les différentes cultures et les rencontres humaines, j'évolue dans le domaine de la communication.



Responsable communication chez l'annonceur depuis 2009 dans le secteur de l'automobile, puis de la construction et enfin des réseaux, j'ai fait mes armes à partir de 2002 en agence de communication.

Cette double compétence me permet de connaitre les deux facettes du métiers de communicant et ainsi de les combiner pour une plus grande efficience dans la gestion des projets au quotidien.



Gestionnaire de projets, je m'occupe aussi bien de la stratégie à adopter dans les plans de communication, que du suivi de opérationnel des actions de communication.



Pourvue d'une forte fibre créative, elle me permet d'alimenter les contenus des évènements internes et externes dont je suis responsable et m'anime dans la création de divers supports de communication print (présentations, lettres internes, brochures métiers, catalogues commerciaux...) et audiovisuels dont j'ai la charge.



Mes compétences :

Powerpoint

Word

Excel

Anglais

Communication

Chef de projet

Gestion de projet

Office

Evénementiel/

Évènementiel professionnel et grand public

Evènementiel/ Relations Publiques

Édition

Rédactionnelles et relationelles

Rédaction de contenus

Communication externe

Communication interne

Relations publiques