Marilyne GRIFFON

Passionnée par les civilisations et les langues étrangères, je suis actuellement attachée au service presse d'Amnesty International.



J’ai vécu trois ans à l'étranger ; un an en Espagne, à Valence pour mes études et deux ans à Londres pour enseigner le français. Cette vie à l’étranger m’a permis d’acquérir une grande capacité d’adaptation à diverses cultures et modes de vie et développer mon goût pour le changement et la diversité. Les voyages que j’effectue par ailleurs comme écovolontaire (Madagascar) ou à titre personnel, sont autant d’occasions de satisfaire ma curiosité pour les choses qui touchent à l’humain et au monde actuel.



Mes expériences professionnelles m’ont apprises l’adaptation à des emplois variés mais également l’aptitude au travail en équipe. Auparavant j'ai travaillé en presse écrite, agence de presse, et télévisions en France et à Londres. Mon goût pour la communication et les relations humaines ajoute aux qualités qui m'ont permis d'évoluer dans le monde professionnel. Participer activement, par mon travail, à la vie d’un monde en pleine mutation résume mon ambition, sachant le chantier immense de la mondialisation devant nous.



Mes compétences :

Communication

Culture

Dynamisme

Education

Optimisme

ouverture d'esprit