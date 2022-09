Anne GRIFFON

Depuis 15 ans en poste dans des fonctions marketing et commerciales, j'ai évolué dans des contextes multi-métiers, multi-sites, multi-prestations en exerçant au sein d’agences conseils puis d’entreprises industrielles et de services.

Ce parcours professionnel dans des secteurs et des organisations complexes et variés a exacerbé ma polyvalence et ma flexibilité.



La création d'une Direction marketing complète et la mise en œuvre de la stratégie que j’ai définie et déployée au cours des 4 dernières années m'a permis de démontrer mon savoir-faire dans des postes permettant d'allier la réflexion stratégique et la mise en œuvre opérationnelle.



J'accompagne désormais les entreprises dans la définition et le déploiement de leur stratégie marketing et commerciale.



Mes compétences :

Digital

Édition

Tourisme

Gestion de la relation client

Communication

Marketing

Développement

Management

Services

Internet

Customer Relationship Management

EMarketing

ECommerce

Branding

Management de projet

Études qualitatives

Travail en équipe

Conseil en communication

Coordination de projets

Animation d'équipe

Stratégie de communication

Étude de prix

Études quantitatives

Gestion budgétaire

Brand Marketing

Étude de marché

Communication de crise

Marketing stratégique

Animation commerciale

Pilotage de la performance

Business planning

Brand strategy

Marketing multicanal

Webmarketing

Gestion centre de profit

Développement commercial

Communication online