Marilyne JUIN

Bienvenue sur mon profil,



Afin de mieux me présenter, vous trouverez ci-dessous mes compétences acquises lors de mes différentes expériences professionnelles :



Préparation à la démarche commerciale :

-Analyse du marché et de ses évolutions

-Analyse des besoins du client

-Élaboration de propositions ciblées

-Choix des cibles de clientèle

-Réponse à des appels d’offres

-Conception et réalisation d’outils marketing, de prospection commerciale



Développement commercial :

-Prospection et constitution d’une nouvelle clientèle

-Gestion et suivi d’une clientèle existante

-Négociation avec le client des modalités du contrat de vente

-Réalisation de l’interface entre le client et les services de l’entreprise



Connaissances maîtrisées :

-Régimes matrimoniaux

-Réglementations des successions

-Donations

-Fiscalité

-Réglementations en matière d’épargne, de retraite et de prévoyance

-Calcul des droits à la retraite