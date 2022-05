Marilyne LE MEUR

Portrait d'intérieur...la décoration d'intérieur à votre image!

Conseils en décoration d'intérieur et d'extérieur pour les espaces privés et professionnels en France et à l'étranger - agencement des espaces - scénographie - designer de mobilier.

Découvrez le site :Array et son actualité sur :Array et https://www.youtube.com/c/MarilyneLEMEUR



Mes compétences :

Conseils couleurs

Plans

Planche d'ambiance

Photomontage

Sélection de matériaux

Sélection d'objets

Analyse des besoins

Scénographie

Design de mobilier

Modélisation 3D

Conception d'ambiances intérieures et extérieures