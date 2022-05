Marilyne NAYE

Généraliste RH, relationnel, adaptation et réactivité m'ont permis de satisfaire à l'appréhension de structures et secteurs d'activité divers et variés : Formation Continue dans l'Enseignement Supérieur, Téléphonie Mobile, Industrie Pharmaceutique, Matériaux de construction, SSII, ETT, Médias, Grandes Ecoles et Universités.



Domaines de compétences et d'intervention :



 Administration du Personnel / Paie / Législation Sociale



* Gestion administrative des collaborateurs (Population : 50 à +1500 individus)

* Gestion des Questions RH Généralistes

* Gestion des Temps

* Rédiger, éditer et transmettre les contrats de travail (+ 3000 contrats vacataires/an)

* Etablir & Contrôler la paie (600 à +1000 bulletins/mois)

* Garantir le respect de la législation sociale

* Veiller au respect de la politique RH de l'Entreprise

* Préparer, suivre le disciplinaire, dossiers prud'homaux

* Support IRP (CE, DP, CHST) : préparer, suivre et co-animer

* Reporting RH / SIRH



 Recrutement



* Mettre en oeuvre les actions de recrutement : sourcing, sélection, entretiens

* Organiser, participer aux Forums - Relations Ecoles

* Intégrer, accompagner les nouveaux embauchés, contrats aidés, stagiaires...

* Communiquer en Interne (organisation d'Evènements, création de supports)

* Communiquer en Externe (candidats, clients, prestataires...)

* Reporting SIRH / Logiciel de gestion des candidatures



 Formation / GPEC



* Informer sur les dispositifs légaux

* Identifier les dispositifs de formation pertinents - Prospecter, Recevoir les Organismes de Formation

* Gérer l'administratif et le Budget : PF, CIF, DIF/CPF, Professionnalisation (France/Etranger)

* Elaborer et mettre en oeuvre le plan de formation prévisionnel N+1 = >

+360 dossiers, + 12000 heures, Budget 350 à 500 K€

* Etablir les déclarations légales : Bilan annuel pour CCE, Déclaration 2483

* Gérer les dossiers de financement externe (OPCA, FONGECIF, ...)

* Animer des réunions / formations sur les bonnes pratiques RH

* Administrer la démarche qualité / SIRH

* Suivre les Entretiens Périodiques (Mission, PE, Annuels, 2de partie de carrière...)



 Dossiers RH Transverses



* Organiser les élections professionnelles (2003 & 2010)

* Mettre en place un modèle de Référentiel de Compétences (Environnement : SSII)

* Gérer et suivre les CUI-CIE = > Obtenir des subventions à hauteur de +150 000 €

* Dossiers TH : constitution, plan de formation, suivi - Interface AGEFIPH et Autres prestataires

* Accompagnement VAE : Identifier, Informer les candidats à la démarche

Prospecter, Identifier les consultants-accompagnants,

Organiser, animer et/ou co-animer les réunions d'information

Gérer l'administratif et le financement des dossiers (+20 au niveau National)

Assurer la démarche qualité



Mes compétences :

SAP

CV tracker

GEST 35

CEGID - RH PLACE

Hypervision

Hr access

OFFICE 2007

Syges

META4