Marilyne OBADIA

Chargée des Relations Entreprises pour l'ICAN, Institut de Création et d'Animation Numérique, mon rôle est d'accompagner, conseiller et aider les étudiants dans leurs recherches d'entreprise mais aussi de développer une relation de partenariat avec les entreprises.



Nous proposons des formations de Bac à Bac +5 :

- Web Design et Communication Graphique

- Design 3D et Animation

- Game Design

- User Experience Design

- Management et Entrepreneuriat du Numérique



Mes compétences :

Dynamisme

Ecoute

Réactivité

Recrutement

Relationel

SIRH