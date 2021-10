Marilyne PAGET MENTOR SANTÉ BIEN-ÊTRE

*Pour retrouver l'énergie, se sentir bien dans son corps, gérer son stress et vieillir en forme, il existe des techniques accessibles à tous mais propres à chacun.

Je vous aide à trouver les pratiques d'hygiène émotionnelle, physique et alimentaire qui vous correspondent et que vous pouvez facilement mettre en place, en vous en faisant essayer et expérimenter plusieurs lors de

- MENTORING : programme d'accompagnement individuel sur 3 mois pour une transformation visible.

- SÉJOURS "apprendre à prendre soin de sa santé et de son bien-être" sur plusieurs jours. Ils intègrent un focus sur une thématique (immunité, détox, stress...)

- ATELIERS en groupe sur une journée, une demie-journée ou quelques heures. Les thématiques sont variées et peuvent être adaptées en fonction de la demande et du contexte.



Le fonctionnement de ces rendez-vous : alterner des exercices de relaxation, des activités pour prendre soin de votre corps, des enseignements ou ateliers alimentaires et des principes d'hygiène de vie.



L'objectif : découvrir, ressentir et vous approprier des approches pour pouvoir les mettre directement en place en rentrant chez vous.



Pour prendre soin de vous, je propose aussi des séances de MASSAGE Abhyanga et de RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE.