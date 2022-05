Marilyne PALUCZAK

MISSION DE SO CUTE COMMUNICATION :



Concrétiser vos objectifs de la conception à la livraison dans les délais et budgets impartis. Une création originale qui vous ressemble, c’est la clé de toute bonne communication. Jusque là, tout le monde est d’accord ! Mais pour la rendre unique, il faut bien se creuser la tête, avoir un grain de folie, une bonne dose d’impertinence et surtout savoir créer une dynamique de collaboration et de confiance.



SO CUTE communication met à votre disposition plusieurs solutions graphiques (print, vidéo, web) adaptées à votre secteur d’activité partout en France.