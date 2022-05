Marilyne PARISOT

La concurrence est internationale, multiple, de tailles différentes et il n'est pas simple de prendre les bonnes décisions. Je n'ai pas la prétention d'assurer la survie de l'entreprise mais j'aime à penser que par le contrôle de gestion nous pouvons aider les dirigeants à utiliser les leviers pour optimiser la trésorerie, établir un business plan pour prévoir des investissements et sur le terrain mettre en relief les données pour épauler les collaborateurs à mettre en place des actions rapides pour améliorer la gestion des coûts et le rendement pour performer et tenir le cap.



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Coordinateur logistique

Suivi des travaux

suivi du personnel

Reporting statistiques

Interface client / fournisseur

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Import/Export

Yield Management

Visual Basic for Applications

SQL

SAP

Microsoft SQL Server

Customer Relationship Management

SAP FI

SAP CO

Consolidations

SAP-FI- Reporting

SAP Netweaver > SAP BW

Microsoft Analysis

International Financial Reporting

Business Objects