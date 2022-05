Marilyne RAOUX

TECHNOLOGY AND STRATEGY

C’est 1050 collaborateurs

Une présence Européenne/Internationale (France / Royaume-Uni / Belgique / Allemagne / Suisse / Singapour)

Une vision différente de l’ingénierie – nous sommes T&S, un ensemble de compétences et d’expertise que nous mettons au service de nos clients

Un développement sur l’offre spécifique « Safety » avec une présence de nos collaborateurs sur région Est / Paris / Rhône-Alpes / Allemagne

T&S Rhône-Alpes

C’est une équipe de 35 collaborateurs

Un Bureau d’Etude spécialisé en Safety / Qualité / Sécurité Fonctionnelle avec une équipe pluridisciplinaire Mécanique / Electronique / Software / Qualité

- Accompagnement au Management de la Safety sur tout le cycle en V

- Maîtrise de la qualité (projet / produit / process)

- Application aux standards réglementaires (Secteur Automobile / Aéronautique / Ferroviaire / Pharmaceutique / Biomédical / Energie)

- Formation sur mesure pour nos clients / collaborateurs

Nous intervenons en tant que support technique et méthodologique auprès de nos clients sur toutes les activités d’analyses, d’études, de documentations réglementaires, de formation/coaching.

Nos référents techniques interviennent en tant qu’expert sur des missions spécifiques et sont garant au sein du bureau d’étude, de la maîtrise des métiers et de la qualité des rendus à nos clients.



Alors, si vous avez le goût de relever de nouveaux challenges, l’envie d’évoluer dans une structure dynamique entourés de spécialistes techniques - Venez partager cette aventure avec nous !



Mes compétences :

Documents de maintenance (LCC)

Analyse soutien logistique integré SLI

AMDEC/FMECA

Etude de fiabilité (calcul MTBF)

FTA

Management d'équipe

Relation commerciale

Gestion d'un portefeuille client

Sûreté De Fonctionnement

MIL-HDBK217F

Documentation technique

FIDES

Electronique

Transport ferroviaire

Aéronautique

Automobile

FMDS / RAMS

Industrie