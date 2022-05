Née en Bretagne il y a 50 ans je suis en normandie a evreux depuis 30 ans.

En ayant obtenu un bac G2 comptabilité. J'ai toujours travaillé en comptabilité fournisseurs et clients. Bien qu'ayant fait un passage de 10 ans dans une pme comme responsable d entreprise, aujoud'hui je manage une équipe de 2 à 3 assistantes comptable, et aime organiser, améliorer, analyser.



au plaisir de recevoir des conseils d organisation et d amelioration du controle des factures



marilyne rimbert



Mes compétences :

Fiable

Organisée

Rigoureuse