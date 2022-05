Marilyne ROUXEL

Avocate pendant 10 ans, diplômée de l’ESSEC en droit des affaires et commerce international, en 2005, je suspends mon activité d’avocate pour participer aux ateliers d’acteurs de Blanche Salant et de Steve Kalfa, créer une compagnie de théâtre, et écrire des pièces pour jeune public.



A la même époque, je commence à collaborer avec une société de communication (formation et coaching) sur des thèmes de communication comportementale dans l'entreprise.



J'anime des formations au sein de grandes entreprises, initialement autour de la prise de parole en public puis progressivement je m'intéresse et me forme à d'autres thématiques notamment l'assertivité, l'affirmation personnelle, les émotions, la communication écrite et orale synthétique... J'utilise essentiellement les outils de l'acteur et du théâtre et mon expérience professionnelle d'avocate



Depuis 2010, j'assume, parallèlement à mon activité de formatrice, des fonctions de responsable des ressources humaines pour la société Private Outlet qui exploite un site de e-commerce d'envergure européenne.



Cette activité, au coeur de l'entreprise, à un poste stratégique de communication et de relations humaines nourrit quotidiennement mon activité de formatrice.



Mes compétences :

Coach

Communication

Communication orale

Formation

Parole en public

Prise de parole

Prise de parole en public

Ressources humaines

Synthétique