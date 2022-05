Marilyne SARAIVA

Spécialisée dans le domaine de la formation en entreprise ainsi que dans le domaine de la Qualité avec plus de 10 ans d'expérience en management dans l'industrie pharmaceutique. Toujours en quête de solutions, innovantes, simples et efficaces pour le développement des employés. Disponible, flexible, autonome, efficace et volontaire avec une très bon esprit d'analyse et de synthèse.



Mes compétences :

Amélioration continue

Bonnes Pratiques de Fabrication

Gestion de projet

Coaching

Gestion administrative

E-learning

Conception pédagogique

Microsoft Office

eLearning

département Training

SAP

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

JDEdwards Suite

Internet

Animation de formations

Audit interne

Formation continue

Certification project sponsor & leadership

Audit externe

Gestion de la qualité

Certification lean Green Belt