Ingénieur chimiste spécialisée dans l'ingénierie des polymères et leur formulation.Diplômée en Novembre 2009. Cette formation porte notamment sur la conception, l'élaboration et la caractérisation de matériaux polymères pour des applications usuelles et avancées.



Mes compétences :

Biomédical

Chimie

Chimie verte

Formulation

Polymères