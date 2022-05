Marilys LERABLE

|

Mail : marilys.lerable@orange.fr

• Solides expériences quant à l’animation du service commercial et du service clients, de l’encadrement et de la montée en compétence d’une équipe

• Facilité d’adaptation et femme de challenge, un savoir-faire reconnu

• Une aisance relationnelle

• Bilingue anglais

COMPETENCES_______________________________________________________________

• Recruter et encadrer une équipe « Service clients » et le service commercial sédentaire et terrain

• Gérer les plans de formations pour développer les compétences de l’équipe

• Animer des réunions de comités de Direction et les réunions avec les clients partenaires

• Former les salariés au métier, outils, techniques de vente, télévente, communication, gestion de conflits

• Créer un service réclamations clients, mettre en place des procédures de traitements des litiges, du service contentieux clients, gestion des conflits



• Elaborer des outils d’aide à la vente, et mettre en place des offres de services

• Suivre des objectifs quantitatifs et qualitatifs, Développer un CA

• Elaborer des argumentaires pour gérer les objections

• Participer à l’élaboration des budgets du service avec le Directeur financier//Suivre les budgets

• Organiser les salons professionnels et les manifestations publiques

• Assurer la veille concurrentielle et définir les plans d’actions



• Membre du jury pour les examens de CAP ET BP vente pour la section fleuristerie à Arcueil depuis 1990

• Formation dans les écoles telles que CFA et chambre de métiers pour les cours de vente en transmission florale.

• Maîtriser les outils de bureautique Outlook, Internet Navision, Enova



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES________________________________________

Actuellement : en poste - Directrice commerciale 123Fleurs

Août 2004 / Février 2012 : EUROFLORIST FRANCE / LE MANS - Mandat de Country Manager Directrice commerciale et Responsable du service clients

Août 1993 /Août 2004 : Responsable commerciale et Responsable du service clients

1985 : Assistante de Direction et Assistante Commerciale

1982 Responsable du service clients

1981 Responsable du service commandes national et international

1980 Sté TELEFLEURS / PARIS - Télé conseillère au service international

1979 CPAM / CHARTRES - Agent Administratif au service accident du travail



FORMATIONS____________________________________________________________



2008 2009 : Communication, Gestion des conflits, Nouvelles Donnes FORMATION Le Mans

2005 : formation sur l’assertivité, la communication et l’écoute active

2003 : Management, CEGOS Paris

1992 : Formation continue CEGOS Paris - Méthodes de ventes

1983 : Formation continue en anglais (lu , parlé) Paris 10ème

1982 : Cours d’informatique - Pupitreur IBM à Marne La Vallée

1980 : Secrétariat trilingue Ecole TRUDAINE PARIS (6 mois)

1979 : BAC SERIE B Lycée Remy Belleau –Nogent le Rotrou

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES______________________________________

Loisirs : La décoration intérieure, florale, bricolage, la cuisine, le cinéma, le théâtre et les voyages





Mes compétences :

Motivée

Aisance relationelle