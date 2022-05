Marilyse DUVAL

Passionnée par les problématiques d'accompagnement au changement ainsi que d'évolution professionnelle j'ai un parcours professionnel de plus de dix-huit années d'expérience dans les ressources humaines, (recrutement, évaluation 360, bilans de compétences, coaching et formation) pour le compte de PME et de Grands Comptes à Paris et en province.



Mon expérience bi-sectorielle en Cabinet de Conseil et en Entreprise me permet d'appréhender les métiers et les différents facteurs économiques et structurels qui les composent. Spécialisée dans un premier temps dans les secteurs de la finance, banque et de l'informatique, j'interviens maintenant depuis plus de sept ans dans des domaines beaucoup plus larges comme l'industrie (automobile, avionique, aéronautique, cosmétique, nucléaire, agro-alimentaire, textile...), le multi-média, la publicité, la communication, les ressources humaines, la vente,...Je suis donc devenue généraliste au niveau sectoriel et une spécialiste de la fonction Ressources Humaines.



L'intérêt que je porte aux ressources humaines se marie tout naturellement avec le goût pour les contacts humains, l'accompagnement et la richesse des différents profils que j'ai la possibilité de rencontrer dans le métier que j'exerce.



Aujourd'hui les Entreprises et les salariés d'Entreprise expriment un réel besoin d'accompagnement, de soutien, d'assistance en termes d'objectif projet, de conduite de changement et de retour à l'emploi.



Le savoir-faire que j'ai pu acquérir tout au long de ces années et les compétences de mon équipe, nous invitent tout naturellement à proposer des services de qualité au service des Entreprises et des personnes.



