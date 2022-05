Marim JOIGNANT

Bonjour,



Je vous remercie de votre visite sur mon profil.



Impliqué et souhaitant être acteur dans la réduction des impacts énergétiques et environnementaux, j'ai intégré la société Promotelec Services.

Au sein de cette société je travaille majoritairement sur les projets d’élaboration, de mise à jour et de suivi des référentiels de certification dans l'habitat neuf et existant en intégrant les évolutions réglementaires et nouveaux enjeux (énergétique, accessibilité, environnemental...) du bâtiment.



Le large spectre de thématiques techniques abordées au travers des multiples projets me permet d'avoir une compréhension étendue et une vision globale du bâtiment et de son environnement. De plus les projets essentiellement menés en mode collaboratif permettent des échanges avec un large panel d'acteurs du bâtiment et de la performance énergétique (HQE, AFPAC, DHUP...), source d'enrichissement professionnel et personnel.



Aujourd'hui ma curiosité intellectuelle combinée à mes expériences professionnelles et mes études pluridisciplinaires me permet de continuellement élargir mes connaissances et domaines d’activité.



Si mon parcours et mon profil à attiré votre attention, je me ferai un plaisir d’échanger avec vous.



Mes compétences :

Gestion de projet

Eau et Environnement

Énergies Renouvelables

Performance énergétique

Développement durable

Environnement

Autocad

Pleiades comfies

Biomasse

Thermique du bâtiment

Efficacité énergétique