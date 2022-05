Le courtage en impression, c'est la collaboration étroite entre professionnels des arts graphiques et quatre départements dédiés: la GMS, le Luxe, l'Industrie & le Packaging. Afin de répondre en intégralité aux demandes de nos interlocuteurs, nous nous sommes associés à des spécialistes de chaque domaine de l'impression.



Les catalogues GMS et institutionnels n'ont plus de secret pour nous

De grandes Maisons de l'Edition ou du Luxe nous font également confiance

Et le Packaging alimentaire est conçu comme un véritable vecteur de communication



Professionnels de l'impression et de la création graphique depuis de nombreuses années, nous sommes à votre écoute pour trouver ensemble une solutions à vos envies, et réduire les coûts sans jamais nuire à la qualité de nos prestations.



Nous essayer, c'est nous adopter!



Mes compétences :

Stands et corners

PLV

Magazines

Impression

Agencement de magasins

Packaging