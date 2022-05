Marina BANEGAS

Hays plc est le leader mondial du recrutement spécialisé. Nous employons plus de 8 000 collaborateurs répartis dans 33 pays. Chaque année, nous recrutons plus de 50 000 candidats pour des emplois permanents et plus de 180 000 pour des emplois temporaires pour le compte de milliers d'entreprises des secteurs privé et public.



Présent en France depuis 2001, nous sommes aujourd'hui plus de 800 collaborateurs répartis au sein de 18 bureaux.



Consultante en recrutement au sein de Hays à Aix en Provence, je suis spécialisée sur la division Supply Chain.



Si vous êtes à l'écoute d'opportunités, à la recherche d'un emploi ou d'un profil, n'hésitez pas à me contacter: m.banegas@hays.fr



Mes compétences :

Animation des ventes

Animation commerciale

Prospection commerciale

Commercial

Marketing

Travail en équipe

Management

Microsoft office