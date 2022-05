Marina BARCELO

Bonjour et bienvenue sur mon profil.

Très intéressée par les activités à l’international je souhaite vous proposer le pilotage de vos projet visant à développer vos marchés internationaux.

Je saurai vous apporter une vision nouvelle ainsi que l'expertise nécessaire au développement de vos produits et portefeuilles clients.

En même temps, je pourrais organiser le service export cible monde, élaborer la stratégie commerciale pour chaque pays, zone, marketing, logistique et etc… Je souhaite m’impliquer au sein d’une entreprise moderne, audacieuse, du 21 ° siècle, qui n’hésite pas à changer de fonctionnement au vue du marché.





Mes compétences :

Analyse du risque

Analyse financière

Ciblage

COMMERCE

Commerce international

Etude du marché

International

Marketing

Plan Marketing

Stratégie