Marina BARRAS

Actuellement responsable caisses dans un supermarché, je souhaiterai me diriger vers un poste plus proche de mes passions : Le domaine culturel. Mon socle de la grande distribution est une base solide pour ce qui est de la vente et de la gestion de la clientèle... ma curiosité et ma passion font le reste côté culturel. Mes clients disent de moi que je suis quelqu'un de souriant et d'avenant, à l'écoute tout en restant efficace... what else ? ;)





Mes Compétences



Domaine Culturel :



• Classement, rangement et recherche en bibliothèque (Code Dewey) : livres, CD, DVD.

• Préparation de commandes

• Rangement des stocks

. Une culture générale solide : maîtrise de littérature française.

• Réalisation dans le domaine de l'art : peinture, sculpture, dessin, portrait, gravure sur bois, pyrogravure, etc.



Domaine Commerce :

. Encaissement (polyvalence Mise en rayon, Espace Marché, Espace Boulangerie )

. Compatibilité journalière

. Gestion des réclamations clients

. Gestion Rayon Presse occasionnel



A côté :

. Maîtrise informatique

• Langues : Anglais, Espagnol, Français.



Mes compétences :

PhotoShop Cs3

Pack Office 2007

Fidélisation des clients

Gestion des conflits au travail

Dynamisme

Culture

Art

Création

Conseil

Vente