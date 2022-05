Marina BARRET

Bonjour,



Je vous remercie de venir consulter mon profil.



Après avoir évolué chez un éditeur de logiciel spécialisé de la grande distribution, je me suis orientée vers le conseil d'ERP), puis dans la gestion de projets diverse et variée.

Je suis toujours prête pour relever de nouveaux challenges, partageons les ensembles!



****************************************

Axes de connaissances :

- Management: Pilotage projet (Coût/Qualité/Délai), Planification Encadrement d'une équipe de 5 personnes, Suivi de la satisfaction client (CMMi3), Formations diverses, formation chef de projet suivie chez Atos (technique et relationnelle sur 13 jours)

- Culture et intégration ERP

- AMOA et MOE

- Avant vente: Réponse aux cahiers des charges, présentations commerciales

- Culture internationale (Erasmus au Danemark - 6 mois, déplacements professionnels à l'étranger de 2003 à 2005)

- Réalisations de projets et suivi de contrat TMA



****************************************

Mes outils de travail privilégiés:

- ERP : G.O.L.D., SAP (MM, PS, SolMan), CARL Master

- Les langages techniques, Base de Données: PL/SQL, ORACLE 11, BO, Lotus Notes





Mes compétences :

SAP

Gestion de projet

Gestion de projet fonctionnel

Management

SQL

Informatique