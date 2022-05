Marina BEAUGEARD

D'une personnalité créative, spontanée et rigoureuse, je m'investis et reste à votre écoute tout au long d'un projet.

Je réalise tous les supports graphiques pour les entreprises et les particuliers : de la carte de visite jusqu'au flyer, en passant par la plaquette commerciale, le site internet, les faire-parts de naissance et de mariage …



De la création à l'impression, je vous propose un suivi personnalisé de votre communication.



Mes compétences :

Communication

Création

Graphisme

Webdesign