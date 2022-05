Marina BERGER COLLINET-OURTHE

La société française OCÉOPIN produit une nouvelle huile végétale dédiée à la formulation de soins cosmétiques restructurants et anti-age : l'huile de graines de pin maritime. 100% naturel, cet actif végétal d'exception recèle une palette étonnante de bienfaits pour la peau.



L’innovation cosmétique de l’huile de graines de pin maritime tient à la noblesse de son origine et à la combinaison unique de ses performances. Actif végétal complet, elle offre des bénéfices nombreux et ciblés, qui font d’elle un ingrédient précieux pour des formulations naturelles haut de gamme.



Les champs d’innovations qu’offrent notre huile végétale à la composition unique séduisent chaque jour les professionnels de la beauté et de la santé, qui exigent les plus belles matières premières pour leurs produits.



Crée en Aquitaine, au nord-ouest de Bordeaux et au cœur de la plus grande forêt de pins d’Europe, la société OCÉOPIN jouit d’une situation exceptionnelle. Entre dunes et pinèdes, elle s’est naturellement implantée sur le lieu même de la récolte des graines de pin maritime.



Notre savoir-faire s’appuie sur une excellente connaissance de la forêt et l’usage de techniques sylvicoles cohérentes transmises de générations en générations. Si l’extraction de notre huile de graines de pin maritime met en œuvre les techniques les plus avancées, OCÉOPIN est aussi fière de s’inscrire dans une filière de récolte durable, qui existe avant tout par et grâce à des hommes.