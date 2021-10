Je suis praticienne en réflexologie plantaire et palmaire. Je me déplace à votre domicile ou dans votre entreprise.

La réflexologie plantaire est une méthode de massage et d'acupression de zones réflexes situées au niveau des pieds et des mains. Chaque zone régule un organe, une glande, une articulation. La réflexologie redonne au corps son équilibre naturel (homéostasie).