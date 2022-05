Marina BERTOLINO

Avec une formation spécialisée en Tourisme, Langues et Patrimoine, et forte d'une expérience dans la gestion de projet de promotion touristique et valorisation du patrimoine, j'ai pu intervenir sur la création de supports print (brochures, flyers), et web (fiche produit), la traduction, la conception de circuits ou encore la relation partenaires.

Mon expérience dans la vente de produits à une clientèle haut de gamme m'a permis de développer ma capacité à conseiller, fidéliser et entériné mon aisance en langues étrangères.

Aujourd'hui à même de vous assister dans la gestion de projets culturels, associatifs ou évènementiel, je suis disponible immédiatement et détentrice d'une carte de Guide Conférencier Italien.



Mes compétences :

Tourisme

Traduction

Développement touristique

Communication

Gestion de projet

Vente

Gestion de la relation client