Marina BIARD

De formation spécialiste en matériaux (polymères, métaux, matériaux composites,...) avec le master professionnel Ingénierie et Contrôle des Matériaux, je suis ingénieure matériaux aux laboratoires caoutchouc et vitrage de PSA.

Je suis en charge de la validation des matières pour les secteurs étanchéité et essuyage. J'ai également le pilotage des essais sur l'item des bruits parasites dans les domaines de l'étanchéité et des matériaux souples.



Mes compétences :

Matériaux (Polymères, Métaux, ...)

Mécanique (RDM)

Contrôle non destructifs

Techniques d'Analyses

Dégradations et traitements de surface

Matériaux (Microstructure)

Procédés de fabrications

Informatique (Word, Excel, Power Point)

Matlab