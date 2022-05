Marina BOUCHOUAREB

Jeune et dynamique, actuellement en préparation du concours CRFPA ( Centre Régional de Formation à la Profession d'Avocat).



Mon but étant de compléter ma formation théorique par des expériences professionnelles.



Pour se faire, je recherche donc un emploi au sein d'une structure juridique (entreprise) ou un cabinet d'avocat qui me permettra de mettre à profit mes compétences théoriques et professionnelles acquises.



Puis également enrichir mon expérience professionnelle, pour ensuite répondre au mieux aux besoins des clients et ma hiérarchie.



Les études étant une base, mais rien ne vaut l'expérience professionnelle pour progresser.



Aidez moi à m'enrichir et je mettrai tout en œuvre pour satisfaire vos attentes.



Mes compétences :

Droit des entreprises

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit des successions

Droit immobilier

Droit patrimonial

Juridique

Fiscalité patrimoniale

Droit fiscal

Contentieux fiscal

Conseil juridique

Analyse juridique