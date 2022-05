Marina BOUDEY-LECOMTE

Mes différentes expériences dans l'industrie cosmétique m'ont permis d'avoir une vision globale du développement d'un produit, de sa mise au point à sa commercialisation.



Aujourd'hui, au sein d'une société de sous-traitance de maquillage et d'aérosols cosmétiques, je gère les développements produits en relation avec les clients et les différents services internes.



Travaillant sur de nombreux projets, je coordonne les actions des différents métiers concernés afin de mener à bien les développements produits.



Attentive à toute proposition professionnelle en Seine et Marne et région Centre, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Bio

Cosmétique

Cosmétique Bio

Développement produit

Ecocert

Gestion de projet

Gestion de projet R&D