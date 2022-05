Stéphanie ANTON

Après avoir travaillé plus de 6 ans dans le marketing comme chef de produits et responsable marketing (dans le secteur de l’agroalimentaire puis de l’industrie chimique), mes valeurs et convictions profondes ont évolué et j’ai donc entrepris une reconversion professionnelle tournée vers le développement durable.

Dans ce cadre, j’ai repris une formation complémentaire et je viens aujourd'hui de terminer mon MBA spécialisé dans le Management Marketing de la Responsabilité Sociétale et du Développement Durable.



Depuis 3 ans, je suis également bénévole chargée de projets éducatifs et extrascolaires au sein de l’association de soutien scolaire Etude Plus Orléans et depuis 2 ans adhérente au sein de plusieurs associations d'éducation à l'environnement (REN, GRAINE Centre, Loiret Nature Environnement).



Aujourd'hui, un nouveau chapitre dans le secteur public s'écrit.

Une incroyable opportunité mais aussi responsabilité vient en effet de m'être confiée en tant qu'adjointe au Maire d'Orléans en charge du développement durable et du risque inondation.





Mes compétences :

Bon relationnel

Créativité

Marketing

Développement durable

International

Agroalimentaire

Environnement

Autonomie

Rigueur

Chimie