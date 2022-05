Stéphanie ANTON

Responsable Hygiène Sécurité Environnement de 2009 à décembre 2012 chez ENELAT à PESSAC (33), entreprise d’électricité possédant 3 agences en France (Bordeaux, Nantes, Toulouse) et intervenant dans le domaine du BTP sur de la construction de logement collectif et du SAV, j'avais en charge la coordination de la sécurité et des conditions de travail, d’hygiène des salariés sur les chantiers de construction.

J'ai participé à l’élaboration du Plan d’actions HSE et à sa mise en œuvre, à l'élaboration du volet sécurité du plan de formation annuel, à la préparation et l'animation des réunions CHST, l'amélioration des conditions de travail des salariés et la recherche de solutions préventives et correctives.



Titulaire d'un Mastère en Management de la Qualité, la Sécurité et l'Environnement réalisé au CESI de Blanquefort (33) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation au sein du Groupe SAICA Emballage, groupe industriel de fabrication et transformation de carton ondulé (de juin 2007 à décembre 2008).

J'ai eu pour missions l'amélioration des conditions de travail et de la santé et de la sécurité des travailleurs des sites de proudction français tout en respectant la réglementation existante en matière de sécurité et en me basant sur le référentiel OHSAS 18001.

Egalement titulaire d'un DESS Gestion des Géoressources et Risques Naturels (Université de Bordeaux 3) et d'un MASTER ENVOLH Environnement et Océanographie (Université de Bordeaux I). Je maîtrise l'outil informatique (bureautique, SIG) et parle l'anglais et l'espagnol.



Mon objectif est de trouver un poste de responsable/coordinatrice/animatrice Qualité, Sécurité et/ou Environnement. Je suis à la recherche d'une opportunité de carrière, idéalement dans un groupe industriel ou un organisme de prévention des risques professionnels et/ou environnementaux, me permettant de travailler dans un domaine passionnant en constante évolution, dans lequel je pourrais m'épanouir et évoluer au sein d'une société tout en mettant à son service mes connaissances règlementaires (ISO 9001, OHSAS 18001, MASE, ISO 14001, ...) et pratiques et mes compétences en gestion et suivi de projet (mise en place et suivi de formations sécurité sur sites, mise en place et management de procédures et aménagements des conditions de travail, audits, diagnostics, ...) lui permettant ainsi d'avancer dans ses démarches d'amélioration des conditions de travail des salariés, de la satisfaction client, du respect de l'environnement et des obligations règlementaires.



J'étudie également la possibilité de revenir dans le secteur des Sciences de la Terre et de l'Environnement, ma formation première, par la réalisation d'un bilan de compétences.



Mes compétences :

Management de projets

Amélioration continue

Travail de terrain

Travail en équipe

Connaissances informatiques

Responsable

Hygiène

Qualité

Industrie

Animateur

Ingénieur

Environnement