Hélène ROUMES

Compétences techniques :

- biologie animale : dissection, maintien ex vivo d'organes en vie, gavage d'animaux, technique de greffe de cellules cancéreuses sur la CAM de poulet et formation de tumeur

- biologie cellulaire : culture cellulaire, vidéomicroscopie, microscopie (confocale et épifluorescence), immunofluorescence, immunohistochimie

- biologie moléculaire : clonage, transfection, extraction ADN et ARN, PT-PCR, qPCR

- biochimie : Western-blot, co-immuno-précipitation, analyse protéomique

- techniques d'acquisition et d'exploitation en résonance magnétique nucléaire



Compétences informatiques : MS-Office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, Internet, xwinnmr, metamorph



Compétences humaines : organisation, prise de décision, persuasion, percévérence, très bon sens relationnel, jovialité, humour