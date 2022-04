Christelle MALERGUE

*** Ingénieur avec 10 ans d’expérience professionnelle chez NORTEL ;

++ Expérience aux Opérations : support technique niveau 2 sur migrations, extensions de réseau GSM, mise à jour SW et HW pour un des plus gros opérateurs européens de Nortel ;

++ Expérience en R&D : Validation du premier réseau UMTS Nortel en Espagne ;

++ Expérience en avant Vente : réponses techniques et commerciales aux appels d'offres des opérateurs - gestion des appels d'offres -

++ Expérience en Architecture-ingénierie Avant Vente, Wireless en UMTS R4 et GSM-R

travail sur nouvelle architecture Core sur IP pour le GSM-R. Nombreux contrats GSM-R gagnés, contribution sur la partie Coeur de Réseau.



*** Connaissances de la téléphonie mobile, de normes

2G GSM , 3G UMTS (10 ans d'expérience)

et GSM-R (4 ans d'expérience).

Réseaux UMTS R4 VoIP. Core Network ( NSS avec ATCA , ...).

Expertise Technique en Coeur de Réseau Voix NSS à travers mes 4 métiers.

Compétences en anglais (langue de travail, TOEIC 970/990).

Compétences en Gestion de Projet en Avant Vente ou aux Opérations.

Environnement international et multiculturel.

Travail en transversalité entre services.





*** Nouvelles compétences en Santé - Environnement -Risques - et en sciences humaines.

Développement durable, Santé environnementale, Evaluation et gestion des risques sanitaires, ...



++ Capacité à animer des groupes de travail en transversalité sur une thématique commune.

++ Evaluer les enjeux, proposer une politique, aider à la décision,accompagner, former, ...



*** Qualités : dynamisme, goût du travail bien fait, rigueur, forte autonomie, très bonne organisation, bon relationnel et travail en équipe, créativité et capacité à prendre des initiatives. Pédagogie et qualités de communication.



***Expérience en Enseignement.



***Tests d'aptitude au management disponibles : très bons scores.





Mes compétences :

Santé publique

Développement durable

Gestion de projet

Telecom

Communication

Architecture et ingénierie

Avant vente