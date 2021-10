Stephen LE GUERN

OPTIMUM est une société indépendante de prestation de services, spécialisée dans l'optimisation de la valorisation des sous-produits et des déchets.

Nous intervenons dès les étapes de R&D jusqu'à la réalisation des prestations de valorisation.

Nous recherchons des solutions économiques optimisées (production, conditionnement, stockage, transport) et commercialisons des solutions innovantes et performantes.



Nos domaines de compétence :

De sensibilité et de formation chimistes, nous intervenons dans tous les domaines d'activité susceptibles d'utiliser des produits chimiques, naturels ou de synthèse ainsi que dans l'agroalimentaire.



Nos + :

Conseiller à la sécurité TMD

Récépissé de négoce et courtage de déchets

Contrat ASSURPOL

Connaissance HSE/Code de l'environnement/Normes ISO 14001



Mots clés :

Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, Valorisation matière, Régénération, Distillation, Méthanisation, Valorisation biologique, Compostage, Valorisation énergétique...



Mes compétences :

Chimie

Environnement

Conseil

Gestion des déchets