Marina BOUIREK

Après l’obtention de ma licence Marketing et Vente option communication en alternance dans l’entreprise Bourgeois spécialiste français des équipements de grandes cuisines (piano, four mixte …)

J’ai eu la chance d’être embauchée afin d’aider au lancement de notre nouveau four destiné au grand public (développement d’un nouveau réseau de revendeur, rechercher de nouveau support de communication, création d’une image de marque)

En quête de nouveau challenge, je recherche une entreprise qui me permette d’utiliser pleinement cette expérience, mon diplôme et mes capacités au travers de diverses missions et ainsi de découvrir d'autres réalités.





Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Microsoft Office

Marketing stratégique

Création de site web

Communication

Réseaux sociaux

Webmarketing