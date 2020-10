Marina CARTRON

Je suis actuellement en poste en tant qu'animatrice sociale à la fondation Partage et vie dans deux ehpad à Saint-Nazaire 44.



Mes missions :



- accompagnement dans la vie quotidienne des personnes âgées en EHPAD,



- organisation et coordination des activités et vie sociale à caractère socio-éducatif, ludique, artistique et culturel...vecteurs de lien social



- conception et réalisation d'ateliers et de projets en lien avec les attentes du résident et de son projet d'accompagnement



- développement réseau local et partenariats



-coordination d'équipe de bénévoles, aide-animateur et jeunes en service civique



- gestion de budgets et interface avec le service logistique et hôtellerie...



-suivi de stagiaires dans le médico-social et conseil stagiaires BPJEPS



Reste à rediger livret 2 DEJEPS animation sociale en Vae



J'interviens également en tant que jury pour la certification du BPJEPS animation sociale avec le centre de formation A2F Formation à St Nazaire.



Passionnée et engagée, j'ai choisi ce métier pour redonner une place sociale aux personnes âgées en tant que citoyen à part entière dans notre société. C'est leur permettre de remplir leur rôle de transmission en fonction de leur autonomie et capacité restante.



Je suis également secrétaire de Novanim'44, association créé en 2013 par des animateurs en gérontologie du réseau Saint-Nazaire. Notre association a été crée sous l'égide du Groupement d'Animateurs en Gérontologie dont le siège se situe à Paris.



Ses objectifs :

- promouvoir le métier d'animateurs en gérontologie

- permettre des temps d'échanges entre animateur

- développer et mutualiser des projets en commun



Toute personne qui exerce le métier d'animation auprès de personnes âgées diplômé ou pas, en cours de formation peut adhérer à notre réseau.

...



Mes compétences :

Jury certification BPJEPS animation sociale