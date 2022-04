Celine ARNOULT

Après avoir accompagner les residents au niveau des EHPAD et du domicile, dans leur vie quotidienne, je souhaite poursuivre dans la direction d'établissement avec comme valeur le bien-être des residents, le souci d'amélioration constante des conditions d'accueil et de vie des seniors et l'amélioration des performances individuels de chacun de membres de l'équipe.



Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Musique

Sociologie

Geriatrie

Management