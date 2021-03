Après 10 ans de pratique en animation sociale en EHPAD j'ai souhaité reprendre des études et ainsi faire évoluer

mon projet professionnel. Titulaire d'un Master 2 en Management du Social et de la Santé je souhaite maintenant associer mes compétences, les connaissances acquises et la bienveillance dont je fait preuve depuis des années de pratique en EHPAD.



Mes compétences :

Coordination de projets

Communication institutionnelle

Aptitude à agir sur le terrain

Travail en équipe