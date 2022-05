Marina CLAVERIE

Diplômée dans le domaine tertiaire, j'ai commencé mes études par la communication des entreprises. J'ai ensuite décidé d’effectuer une licence dans le domaine administratif par alternance chez Turbomeca (spécialiste des turbines aéronautiques). C'est donc trés jeune, que j'ai pris la mesure de nombreux enjeux économiques d'une grande entreprise et l'importance pour elle de maintenir et développer les compétences de ses collaborateurs. Puis, en me spécialisant dans les ressources humaines, j'ai pu être accompagnée moi même par un conseiller en insertion, qui m'a permis de préciser encore plus, mon ambition : accompagner les autres sur leur projet professionnel, sur le retour à l'emploi. En réalisant la licence intervention sociale, je me suis formée sur les techniques d'insertion et j'ai eu la chance de travailler avec les gens du voyage durant un an ; ce qui m'a permis de faire un mémoire autour de la question de la lutte contre l'illettrisme en rapport avec les nouvelles technologies.

Après 15 mois de fonction de conseillère emploi pour l'institution Pôle emploi à Toulouse puis quelques mois d'expérience internationale au Québec auprès des jeunes entrepreneurs, j'ai décidé de revenir en France dans cette région dynamique qu'est la nouvelle aquitaine. J'ai saisi l'opportunité de fonction de formatrice pour adultes à l'Afec pendant quelque mois juste avant mon congés maternité.

Disponible a nouveau, proactive avec une aisance relationnelle et une curiosité professionnelle permanente, je recherche de nouvelles opportunités dans mon domaine ou plus largement dans le domaine tertiaire. N'hésitez pas à me solliciter !



Éducation

Médiation sociale

Accompagnement individuel

Communication

Accompagnement de projet

Politiques publiques

Psychologie cognitive

Politiques sociales

Administration du personnel

Interculturelle

Insertion socioprofesionnelle

Psychologie sociale

SAP

Microsoft Office

Relations Presse

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Rédaction

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Microsoft Excel

Pédagogie

Ressources humaines