Marina COCQUELET

Motivée,rigoureuse et consciencieuse,je suis à la recherche d'un poste de travail dans l'univers de la décoration, forte de mes 7 ans d'expérience dans ce domaine je suis cependant prête à réapprendre pour ajouter de nouvelles cordes à mon arc!le management et le travail en équipe ne me font pas peur tout comme l'implication sans compter dans mon travail et mes responsabilités.Impatiente de prendre contact avec LA personne qui me donnera la possibilité de continuer mon épanouissement professionnel,je suis à votre disposition pour tout autre renseignement.

A bientôt!